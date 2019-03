FOTO: Avtomobil na streho, dva poškodovana v bolnišnico

16.3.2019 | 19:30

Jutranja prometna nesreča na višnjegorskem klancu (Foto: Facebook PGD Grosuplje)

Zjutraj ob 6.13 je na dolenjski avtocesti, od Grosupljega proti Višnji Gori, zaneslo osebno vozilo, ki se je prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z absorbentom ter očistili cestišče razbitin. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci NMP UKC Ljubljana in prepeljali v bolnišnico.

Kadilo se je izpod motorja

Dopoldne ob 10.42 se je na Grajski cesti na Otočcu kadilo izpod motorja osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so odklopili akumulator in pogasili motor.

Pomagali občanu

Ob 12. so gasilci PGD Brežice na Jurčičevi ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in občanu nudili pomoč.

Gori na Dobravi

Nekaj po sedmi zvečer so v novomeškem centru za obveščanje zaradi požara na objektu v kraju Dobrava pri Dobrniču na območju trebanjske občine sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje. Kaj gori, nam še ni znano.

Odpeljali kovine

S PU Ljubljana so sporočili, da so v Kočevju iz zbirnega centra odpadkov neznanci ukradli odpadne kovine. Nastalo je za okoli 100 evrov škode.

J. A.