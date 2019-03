Nogometaši Krškega klonili proti Muri

16.3.2019 | 19:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Facebook NK Krško)

Murska Sobota - Nogometaši Mure so v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško s 5:0 (2:0). Navijači Mure so videli prvo zmago svojih ljubljencev po 16. krogu. Tokrat so gostili zanje neugodne Krčane, ki so prvi dve medsebojni tekmi sezone dobili, tokrat pa so Sobočani z dobro realizacijo (prve tri gole so dosegli iz prvih treh strelov v okvir) hitro odločili tekmo. Mura se je tako utrdila na šestem mestu, medtem ko je Krško podaljšalo niz brez zmage na pet tekem in je vse bolj trdno na dnu lestvice.

Sobočani, ki so igrali brez kaznovanega Klemna Šturma, so prvi polčas zasluženo dobili z 2:0. V 19. minuti je gostitelje v vodstvo popeljal Amadej Maroša, ki je svoj drugi zadetek v sezoni dosegel po tem, ko je sprejel podajo v globino, nato pa preigral nekaj branilcev Krškega in žogo poslal v mrežo.

Na 2:0 je povišal Luka Bobičanec v 40. minuti, potem ko je po kotu zadel z leve strani s približno 18 metrov. Tudi za Bobičanca je bil to drugi gol sezone. Krčani, ki so pogrešali Luko Volariča, so v 32. minuti tudi zadeli, a je bil Dalibor Volaš v prepovedanem položaju. Omeniti velja še poskus Esterja Soklerja z glavo v 12. minuti, ki pa je bil nenatančen.

Po vsega nekaj sekundah drugega polčasa so črno-beli povedli. Luka Šušnjara je prodrl po levi strani, prišel v kazenski prostor, žogo poslal pred gol, kjer jo je v mrežo potisnil Maroša. Le malce zatem so bili na drugi strani nevarni še Krčani, a je Ante Kordić žogo poslal malo mimo gola, tako kot malo pozneje v soboški vrsti Nino Kouter.

V 55. minuti je imel Marco Da Silva na voljo prosti strel v zanj ljubem območju na približno 20 metrih na voljo prosti strel, žogo je poslal pod živim zidom, toda Matko Obradović je bil pozoren in žogo ujel. Še večjo priložnost so imeli Krčani v 61. minuti, ko so imeli na voljo najstrožjo kazen, streljal je Volaš, Murin vratar pa se je še enkrat izkazal.

V 69. minuti so domači še povečali prednost, potem ko je po levi strani prodrl Klemen Pucko in zabil svoj prvi prvoligaški zadetek. V 75. minuti je le malce previsoko meril Šušnjara, zato pa je bil po podaji Žana Karničnika iz bližine natančnejši Matic Maruško v 87. minuti, ko je zadel za 5:0. To je tudi najvišja zmaga Mure v sezoni, pred tem je bila to 5:1 proti Domžalam v 3. krogu.

Mura bo v 24. krogu 31. marca gostila Aluminij, Krško pa Triglav.

* Stadion Fazanerija, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Pospeh.

* Strelci: 1:0 Maroša (19.), 2:0 Bobičanec (40.), 3:0 Maroša (46.), 4:0 Pucko (69.), 5:0 Maruško (87.).

* Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Peričić, Kous (od 71. Ćerimagić), Lorbek, Kozar (od 81. Šporn), Kouter, Šušnjara, Bobičanec (od 63. Karničnik), Maroša.

* Krško: Zalokar, Batarelo, Zakrajšek, Cetina, Vojković, Kordić, Da Silva, Petrović (od 77. Vekić), Sokler (od 46. Kovačič), Volaš, Vukušić (od 46. Jandrek).

* Rumeni kartoni: Kous, Maruško; Vukušić, Zakrajšek.

* Rdeči karton: /.

STA