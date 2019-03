Štajerci odločno porazili novomeške rokometaše

16.3.2019 | 20:05

Krka je danes morala priznati premoč gostov. (Foto: Facebook MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaši mariborskega Branika so v 22. krogu lige NLB v gosteh premagali novomeško Krko z 29:21 (12:13). Mariborčani so z zmago zaključili redni del državnega prvenstva in potrdili svoje mesto v zgornji polovici razpredelnice. Dvanajsto zmago so dosegli v vselej zahtevnem Marofu, domača zasedba po je po sanjskem uvodu v sezono in zmagoslavju na superpokalni tekmi proti Celju v rednem delu igrala nekoliko slabše in prvi del končala na osem mestu, čeravno se je pred začetkom sezone nadejala boljšemu položaju.

Večji del je bila tekma povsem izenačena, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju izbrancev gostujočega trenerja Marka Šibile. V 47. minuti je njihovo vodstvo znašalo le dva gola (21:19), v nadaljevanju pa so povsem zagospodarili v dolenjski prestolnici in si v 57. minuti priigrali najvišje vodstvo na tekmi (28:20).

V štajerski ekipi je bil najbolj učinkovit Tadej Sok s sedmimi goli, v dolenjski pa sta Grega Okleščen in Jernej Papež dosegla po pet zadetkov.

Mariborska ekipa bo v končnici igrala v skupini za razvrstitev od 1. do 6. mesta, novomeška pa od 7. do 12. mesta.

* Dvorana Marof, gledalcev 70, sodnika: Nahtigal (Ljubljana) in Kavalar (Celje).

* Krka: Brajer, Tomić, L. Rašo 2, Bevec, Didovič 2, Okleščen 5, Pršina 2, Irman, Jakše 3, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 2, Papež 5, Kukman, Matko, Florjančič.

* Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić 5, Planinšek, Puc, Celminš 4, Marušič, Sok 7, Jerenec 4, Velkavrh 1, Ranevski 3, Budja 1, Golik 4.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (0), Maribor Branik -.

* Izključitve: Krka 6, Maribor Branik 6 minut.

* Rdeči karton: /.

STA