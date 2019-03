Zaigralo več kot 160 tamburašev

17.3.2019 | 08:00

Začetna tamburaška skupina KUD Otona Župančiča Vinica

Semič - Črnomaljska območna izpostava JSKD je včeraj zvečer pripravila v Kulturnem centru Semič v okviru 39. srečanja tamburašev in mandolinistov Slovenije regijski tematski koncert festivala Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Nastope, ki jih je povezoval Jaka Birkelbach, sta strokovno spremljala Damir Zajec in Mitja Dragolič.

Nastopilo je devet tamburaških skupin in orkestrov, v katerih je zaigralo več kot 160 tamburašev. Začetna tamburaška skupina in mladinski tamburaški orkester KUD Carmen Cord iz Metlike sta zaigrala pod vodstvom Mateja Matkoviča. Z mlajšimi tamburaši je zapela Ana Matkovič, s starejšimi pa Monika Bajuk. Začetna tamburaška skupina KUD Otona Župančiča iz Vinice je nastopila pod umetniškim vodstvom Mojce Mravinec in Matea Spahića. S tamburaško skupino metliške folklorne skupine Ivana Navratila, katere umetniški vodja je Stane Križ, sta zapela tudi Sara Mužar in Jure Vraničar. Viniški tamburaši KUD Otona Župančiča so igrali pod umetniškim vodstvom Željke Karin Biličič, z njimi pa je pel Gašper Mihelič.

Modrijančki iz Dola pri Ljubljani so nastopili pod taktirko Eve Dukarič, Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj pa pod vodstvom Antona Grahka. S Tamburaškim orkestrom Glasbene šole Brežice, ki mu je dirigirala Anamarija Šimičić, so pele Marjetka Podgoršek Horžen, Mihaela Komočar Gorše in Petra Uršič Novaković. Marjetka Podgoršek Horžen pa je zapela tudi s Tamburaškim orkestrom KUD Otona Župančiča iz Artič, ki mu je dirigirala Klara Simičić.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

