Zapeljal s ceste in trčil v drevo

17.3.2019 | 07:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 21.07 je na Seidlovi cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto. Reševalci so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorele saje v dimniku

Včeraj ob 19.13 so v Dobravi v občini Trebnje gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobrnič, Trebnje, Vrhtrebnje in Vrhe so nadzorovali izgorevanje saj, pogasili požar, preventivno streho hiše in okoliške objekte polivali z vodo in očistili dimnik. S termovizijsko kamero so pregledali okolico dimnika in lastniku odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Gorelo ob robu gozda

Včeraj zvečer ob 20.54 je pod vasjo Preloka v občini Črnomelj gorelo ob robu gozda. Gasilci PGD Preloka so pogasili požar na površini približno 300 kvadratnih metrov. Zgorela je suha trava in podrast.

L. M.