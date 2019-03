Dr. Cukjati med Mirnopečani

17.3.2019 | 10:20

Dr. France Cukjati je v Mirni Peči predstavil svojo novo knjigo z naslovom Slovenske podobe zla.

Mirna Peč - Župnija Mirna Peč je sinoči povabila na t.i. postni večer, katerega gost je bil dr. France Cukjati, teolog, zdravnik in politik, ki se ga mnogi spominjajo kot nekdanjega predsednika Državnega zbora RS.

A tudi kot upokojenec je še kako dejaven in tudi razmišljujoč - dokaz za to je gotovo njegova nova knjiga z naslovom Slovenske podobe zla, ki je lani izšla pri celjski Mohorjevi družbi, njena vsebina pa je bila tudi rdeča nit njegovega predavanja z naslovom Biti kakor Bog.

Zgodovina je učiteljica življenja, pravijo Mirnopečani, ki so v velikem številu prisluhnili dr. Cukjatiju.

V 455 strani obsežni knjigi Slovenske podobe zla Cukjati iz tragične slovenske zgodovinske izkušnje pojasnjuje pojem zla - njegove značilnosti in posledice, ter tudi nakazuje pot osvoboditve iz ujetosti v zlo. Slovenci smo namreč v nedavni preteklosti preživeli tri totalitarizme in jih krvavo občutili: fašizem, nacizem in komunizem, a z njimi naša družba še vedno ne more priti čisto na jasno, zaradi česar je ohromljen njen zdrav razvoj, vprašljiva pa je tudi njena resnična demokratičnost.

Dr. Cukjati in voditeljica večera Lidija Markelj.

Dr. Cukjati se je pri raziskovanju zla, ki se ga je lotil z zgodovinskega, psihološkega in moralnega vidika, poglobil tako v usodo žrtve kot rablja oz. povzročitelja zla. Zato v knjigi niza konkretne zgodovinske primer zla, in to brez komentarja. Želi, da sama dejstva delujejo na bralca in mu pomagajo k razumevanju zla. Prejšnje stoletje je bilo zaradi fašističnega, nacional¬socialističnega in komunističnega nasilja resnično stoletje trpljenja, ki mu ni primere v vsej človeški zgodovini. Obenem Cukjati ponuja tudi vpogled v različne teorije in teze o zlu.

Organizatorji večera niso pozabili na pozornost - Sonja Šuštaršič je gostu izročila pletenico, Zvone Papež pa v imenu Društva vinogradnikov Mirna Peč dobro vinsko kapljico.

Domači župnik g. Janez Rihtaršič.

Kot pravi sam avtor, namen knjige ni z znanstveno jasnostjo odgovoriti na vsa vprašanja o zlu, »a če bo bralec vsaj malo zaslutil skrivnost in razsežnost zla, bo knjiga izpolnila svoj namen.«

Številčno občinstvo je zbrano prisluhnilo Cukjativemu zanimivemu pripovedovanju o zlu, ki je kar nagovarjalo k razmišljanju, tako da so gostu obiskovakci zastavili tudi kako vprašanje ali razkrili svoje razmišljanje in poglede na to večno aktualno temo. Mnogi pa so si Cukjatijevo novo knjigo tudi kupili in z veseljem je prispeval svoj podpis.

Zbrane v župnijskem domu sta pozdravila domači župnik g. Janez Rihtaršič ter župan Andrej Kastelic, nato pa je sledilo predavanje dr. Franceta Cukjatija.

Nov postni večer se v Mirni Peči obeta spet 29. marca, ko bodo gostili Sonjo Pungartnik.

L. Markelj, foto: MiM

