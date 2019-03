Praznovali ob dobrih salamah in vinu

17.3.2019 | 11:30

V Radovici si ni mogoče predstavljati prireditev brez otrok.

Radovica - V Radovici so letos že enaindvajsetič pripravili ocenjevanje vin, nekaj manj pa je bilo ocenjevanj domačih salam. Razglasitev rezultatov združijo s praznovanjem mednarodnega dneva žena, materinskega dne in dneva mučenikov.

Hkrati je to priložnost za srečanje vseh krajanov, pogovore, zabavo, vedno pa nastopijo radovski otroci. Tudi včeraj zvečer je bilo tako. Poleg otrok so se predstavile tudi članice Šole zdravja, Marija, Branko in Janko pa so v šaljivem skeču barantali za kravo.

Letos je prišlo v oceno 15 salam. Ocenjevalna komisija je največ točk prisodila suhomesnatemu izdelku družine Bajuk, sledili pa sta salami Alena Vovka in Mire Dragovan. Vinarji pa so prinesli v oceno 78 vzorcev vin. Vina so bila večinoma iz kleti v Radovici in njeni okolici, nekaj pa tudi z druge strani državne meje. Tako je najvišje ocenjeno vino, rumenega muškata, donegoval Branko Vukovič iz Dančulovičev, medtem ko sta bila najboljša belokranjec PTP in metliška črnina PTP radovska. Prvega ima Janez Janžekovič, drugo pa tista družina Bajuk, ki ima tudi najboljšo salamo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

