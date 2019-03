Nevarno zavijanje, krožišče nujno spremeniti

17.3.2019 | 16:30

Zavijanje na regionalno cesto iz Dolenje Stare vasi je zelo nevarno.

Dolenja Stara vas - Ena od »črnih točk«, kar se tiče prometne varnosti v škocjanski dolini, je zavijanje v oz. iz Dolenje Stare vasi na regionalno cesto pri Petrolovi črpalki. Vaščani že dolgo opozarjajo, da je treba nujno nekaj narediti.

Med njimi je tudi Jožica Lindič, občinska svetnica v Škocjanu, ki pravi, da je najslabše je pri zavijanju na bencinsko črpalko, saj mnogi tja vozijo z regionalke kar po avtobusnem postajališču in ne po cestišču in ko pride nekdo z avtom iz vasi, tega avtomobila ne vidi. Zgodila se je že tudi prometna nesreča, a brez hujših posledic in k sreči ni bilo smrtnih žrtev.

Jožica Lindič

»Zato je nujna ureditev križišča ali krožišča, tako z varnostnega vidika kot z gospodarskega,« pravi Lindičeva in opozori še na problem tovornjakarjev, ki črpajo gorivo na bližnji bencinski črpalki v Dolenji Stari vasi. Ti tožijo, da imajo premalo prostora za zavijanje. »Zato se Škocjančani bojimo, da bi posledično lahko prišlo do zaprtja črpalke, česar pa si res ne bi želeli, ne samo zaradi naših kmetov, ki tu točijo gorivo v svoje traktorje in stroje, ampak tudi zato, ker potem v Škocjanu ne bo ostalo nič,« pove Lindičeva in omeni odhod banke, pošto pa za enkrat še imajo.

Najprej projekt

Županu Jožetu Kaplerju je ta skrb lokalne skupnosti znana, saj občani na problematično in nevarno vključevanje na regionalno cesto opozarjajo že vrsto let. A obenem pove, da je cesta državna in da ima vse niti v rokah Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

»Zavedamo se problema, zato smo že leta 2017 naročili projektno nalogo, ki naj bi problem identificirala - prikazala, kako bi moralo potekati pravilno oz. varno vključevanje na regionalno cesto, varno za otroke in vse udeležence v prometu,« pravi Kapler. Letos pride na vrsto projektiranje. Kakšni bodo nadaljnji ukrepi in kako župan vidi rešitev problema, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

