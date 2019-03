Trebanjke in Krkaši v kegljanju trenutno tretji

17.3.2019 | 14:30

Ilustrativna slika. (Foto: fb Kegljaško društvo Novo mesto)

Novo mesto - Z zmago 7:1 so trebanjske kegljačice na Portovalu premagale ljubljansko Ograjco in se prebile na tretje mesto na lestvici 1.B lige. Z enakim izidom so igralke Krke klonile v Radencih. Črnomaljke so po pričakovanju izgubile v Novi Gorici.

V drugi ligi zahod so po poročanju Nika Goleša Kočevke za Bežigradom priznale premoč vrstnicam Grosupljega; Vodnjakovke so bile zanesljive proti Cerkničankam. V moški B ligi so že drugoligaši Bele krajine po pričakovanju izgubili v Mariboru, Kočevci so bili doma boljši od Medvod. Krka je v Kranju nadigrala drugo ekipo Triglava, z vrhunsko igro Gregorja Skalickya, ki je podrl 597 kegljev. Kegljači Vodnjaka so ostali praznih rok v Ljubljani proti Iskri, Brežičani so z minimalno zmago slavili v Slovenskih Konjicah. IZIDI – KEGLJAČICE: 1.B liga – Gorica Nova Gorica : Bela krajina Črnomelj 5:3 (3210:3144), Trebnje : Ograjca Ljubljana 7:1 (3086:2965), Radenska Radenci : Krka Novo mesto 7:1 (3111:2781); 2. liga zahod – Taborska jama Grosuplje : Kočevje 7:1 (3133:2982), Vodnjak Novo mesto : Brest Cerknica II 7:1 (3120:2981); KEGLJAČI: 1.B liga – Konstruktor Maribor II : Bela krajina Črnomelj 6:2 (3212:3116), Kočevje : Hidro Medvode 6:2 (3198:3082); 2. liga zahod – Triglav Kranj II : Krka Novo mesto 2:6 (3295:3398); 3. liga zahod – Iskra Ljubljana : Vodnjak Novo mesto 5:3 (3164:3156); vzhod – Konice Slovenske Konjice : Brežice 3:5 (3144:3152). N. G.)

L. M.