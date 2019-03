Med gašenjem požara se je nadihal dima

Danes popoldne ob 13.58 je v bližini naselja Sela pri Jugorju v občini Metlika gorela suha trava in podrast, ogenj pa se je razširil še v gozd. Zaradi požara se je občan nadihal dima in je potreboval zdravniško pomoč reševalcev nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj, ki so ga oskrbeli na kraju in ga odpeljali v dom. Gasilci PGD Suhor in Metlika so občana prenesli iz požarišča na varno, ga oskrbeli do prihoda reševalcev ter pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Z avtom v omarico za telekomunikacije

Danes ob 16.20 se je v naselju Volčje Njive v občina Mirna, voznik z osebnim vozilom zaletel v omarico za telekomunikacije. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine.

Močan veter poškodoval kritino

Danes ob 15.06 je na Černelčevi cesti v Brežicah močan veter na nadstrešku v neposredni bližini zdravstvenega doma poškodoval kritino. Gasilci PGD Brežice so zavarovali kraj dogodka in kritino v izmeri dveh kvadratnih metrov odstranili.

