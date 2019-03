Mirko Skoko sinoči zapustil dolenjskega prvoligaša

17.3.2019 | 18:45

Mirko Skoko ni več trener MRK Krka. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Trener rokometašev Moškega rokometnega kluba (MRK) KRKA Mirko Skoko je sinoči, po porazu proti ekipi RK Branik Maribor, podal odstopno izjavo.

Kaplja čez rob so bili slabši rezultati na polovici sezone, zato je Skoko upravi kluba MRK Krka ponudil odstop, kar je vodstvo sprejelo in z njim sporazumno prekinilo sodelovanje.

Člansko ekipo, ki bo sezono nadaljevala v ligi za obstanek, bo odslej vodil Robert Cvikl, vodja mladinskega pogona v MRK Krka. Sporazumno se je klub razšel tudi z Davidom Imperlom, ki je poldrugo leto opravljal delo pomočnika članskega trenerja.

Srbski strateg si v času svojega dolgoletnega sodelovanja s klubom šteje v veliko čast, da je s fanti lani osvojil superpokalno lovoriko, se tudi letos uvrstil na zaključni turnir četverice pokala Slovenije in bil v času službovanja v Novem mestu zaslužen za to, da se je pod njegovim okriljem »naredilo« veliko mladih igralcev ( Aljaž Lavrič, Jan Jurečič, Jože Baznik, David Kovačič, Grega Okleščen, Leon Rašo, David Didovič, Aleksandar Tomič, Jan Irman, Jaka Jakše, Kristjan Pršina).

Kot je med drugim povedal Skoko, klubsko sredino zapušča z dvignjeno glavo: »Pred sedmimi leti sem dobil zaupanje kluba in bil postavljen za mladinskega trenerja. Dobil sem obetavno generacijo in imel sem srečo, da sem imel odličnega mentorja Slavka Iveziča. Skupaj smo iz leta v leto stopnjevali rezultate, vrhunec je bila osvojitev superpokala na začetku sezone. Po tem je bilo logično pričakovati, da bomo naredili še en korak naprej, ampak žal se to ni zgodilo. Zgodaj so se poškodovali nekateri nosilci igre in izgubili smo nekaj ključnih tekem. Kasneje nam ni uspelo ujeti prave forme, nabralo se je veliko negativne energije v ekipi in okrog nje. Spoznal sem, da ne morem več ničesar storiti, s predsednikom (Marjanom Kukmanom; op. p.) sva se strinjala, da je najboljše, če se razidemo. Krko zapuščam ponosen, za njo sem dal sto odstotkov, prva beseda mojega dveletnega sina Alekseja je bila Krka in to pove vse. Prihaja obetavna generacija 2000/01 in verjamem, da bo moj naslednik uspešen. Še enkrat hvala vsem v klubu, igralcem, navijačem. Krko bom vedno imel za svoj klub, srečno, zeleni!«

