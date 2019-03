Črnčec z ameriškimi prijatelji navdušil Novomeščane

17.3.2019 | 20:50

Marko Črnčec (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V New Yorku živeči slovenski jazzovski pianist Marko Črnčec je stari znanec novomeških odrov, tudi v Trdinovi dvorani v Kulturnem centru Janeza Trdine je pred leti že nastopil, predvsem pa ga dobro poznajo redni obiskovalci festivala Jazzinty, kjer je pred dobrim desetletjem prvič navdušil kot golobradi mladenič, kasneje pa večkrat kot čedalje bol zrel in tudi prek meja dežele iskan virtuoz. Tudi sinoči ni razočaral, še več, ni ga bilo v dvorani, ki ga s svojimi ameriškimi prijatelji ne bi navdušil.

Marko je koncert začel s skladbami s svoje zadnje plošče, ki jo je sicer posnel z drugo zasedbo od te, s katero se predstavlja na evropski turneji, ki jo je zaključil prav v Novem mestu. V Evropo sta namesto kontrabasista Harisha Raghavana in bobnarja Justina Browna pripotovala basist Joe Sanders in mladi enaindvajsetletni bobnar Kweku Sumbry, ni pa manjkal izjemni pevec Jonathan Hoard, leta 2016 nominaran za nagrado grammy, ki je bil Markov gost tako na evropski turneji kot tudi na plošči. Kot rečeno je bilo Novo mesto zadnja postaja Markove evropske turneje, med katero je z omenjenimi glasbeniki obiskal Španijo, Kosovo, Slovaško, Hrvaško, Italijo in Slovenijo.

Kljub temu, da je bil novomeški koncert zadnji pred vrnitvijo v ZDA, glasbeniki niso delovali prav nič utrujeno, nasprotno, njihov nastop je bil svež, energičen in dovršen, po nastopu pa so si, ker se jim ni mudilo na naslednje prizorišče, privoščili sproščeno druženje z občinstvom v preddverju Kulturnega centra Janeza Trdine in kasneje še v kava baru Slon, kjer je gostilničarka z veseljem spustila glasbo z Markove zadnje plošče, in kjer stene lokala med drugim krasita tudi portreta največjih - Milesa Davisa in Johna Coltranea.

I. Vidmar

