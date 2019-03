Krka Olimpijo izločila iz jadranske elite

17.3.2019 | 23:40

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke bodo tudi v naslednji sezoni nastopali v elitni jadranski ligi, kjer so v tej sezoni osvojili deseto mesto, neposredno je izpadla ljubljanska Olimpija, ki je z 59:63 izgubila nocojšnjo tekmo s Krko v Novem mestu, Zadar, ki je zbral enako število točk kot Novomeščani, a je bil slabši v medsebojnih obračunih, pa bo igral kvalifikacije z drugouvrščeno ekipo druge jadranske lige.

Medsebojni obračun slovenskih udeležencev letošnje jadranske lige Krke in Olimpije je neposredno odločal o obstanku v elitni druščini košarkarskih moštev na območju nekdanje Jugoslavije, kar je bilo od prve do zadnje sekunde jasno čutiti tako na igrišču kot ob njem in na tribunah. O poteku srečanja in tudi o končnem razpletu je odločala igra v obrambi, kako dobro pa sta obe moštvi v tej prvini igre opravili svojo nalogo pa potrjuje tako izjemno izenačen izid skozi celo tekmo kot tudi izjemno majhno število zadetih metov za tri točke, pa tudi podatek, da na primer noben od košarkarjev Krke ni dosegel dvomestnega števila točk.

V končnici jadranske lige se bodo v polfinalu med sabo pomerili Crvena zvezda in Partizan ter Cedevita in Budućnost. Krko v nadaljevanju sezone ostane boj za nov naslov prvaka. Naslednja tekma novomeške košarkarje čaka v sredo, ko se bodo na zaostali tekmi drugega kroga skupine za prvaka v gosteh pomerili s Helios Sunsi, v soboto pa bodo v četrtem krogu gostovali v Rogaški Slatini.

Krka : Petrol Olimpija 62:59 (17:13, 32:31, 48:47)

Krka: Marinelli 5 (1:2), Škedelj 5 (1:1), Bratož 4 (1:2), Đapa 7, Fifolt 8 (4:5), Balažič 8 (2:2), Jošilo 4 (4:4), Lalić 5 (1:1), Lapornik 7, Mavra 9 (3:4).

Petrol Olimpija: Jones 4 (0:2), Špan 5 (1:1), Bubnić 3, Lorbek 17 (7:8), Simonović 5 (1:3), Lapornik 7 (4:4), Begić 9 (3:4), Miljenović 2, Tomić 7 (2:2).

Prosti meti: Krka 17:21, Petrol Olimpija 18:24.

Met za tri točke: Krka 3:14 (Bratož, Lapornik, Đapa), Petrol Olimpija 5:19 (Lorbek 2, Bubnić, Lapornik, Tomić).

Osebne napake: Krka 24, Petrol Olimpija 24.

I. Vidmar

