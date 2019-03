Bodočim kulturnikom na voljo štipendija za študij v tujini

18.3.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Ministrstvo za kulturo je konec prejšnjega tedna v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020. Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od tri do dvanajst mesecev v časovnem obdobju med 1. junijem 2018 in 30. junijem 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

350 evrov na mesec

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen v Sloveniji. Višina posamezne štipendije je 350 evrov za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. april. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 87.850 evrov. Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

L. M.