Pred današnjim deževjem še nekaj požarov v naravi

18.3.2019 | 07:00

Včeraj ob 10.16 uri so v Vidmu, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm z defibrilatorjem nudili pomoč mlajši osebi, ki se ni odzivala. Pomoč ni bila uspešna, oseba je na kraju umrla.

Drevo na cesti

Sinoči ob 20.45 uri je na Belokranjski cesti v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Še gorelo v naravi

Ob 23.02 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti in odsluženi gospodinjski aparati. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli petindvajsetih kvadratnih metrih pogasili.

Ob 20.14 je na območju Livolda, občina Kočevje, gorela suha trava na površini okoli 2500 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Livold in Kočevje.

Ob 12.15 je ob Taborski cesti v Grosuplju gorela trava na površini 600 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP HRASTOVICA, izvod HRASTOVICA danes med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

