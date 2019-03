Zbrali za dva kombija oblačil, obutve, igrač in šolskih potrebščin

18.3.2019 | 09:00

Foto: Lions klub Novo mesto

Novo mesto - »Dobrih ljudi pa v naši državi ne zmanjka! Hvala vsem, ki ste nesebično podarili oblačila, obutev, igrače in šolske potrebščine in boste s tem zagotovo narisali bolj vedre obraze socialno šibkejših,« so sporočili iz Lions Kluba Novo mesto po znova uspešni dobrodelni zbirani akciji, ki so jo v soboto pripravili v sodelovanju z novomeškim Rotary kluba ter podmladkov obeh klubov, Leo in Rotaract.

Odziv je bil več kot odličen, so dejali. Na dvorišču podjetja Tabakum so povsem napolnili dva velika kombija, ki so ju odpeljali na Rdeči križ Metlika. V Beli krajini, kjer so se pošiljke razveselili in se priporočili tudi za prihodnje leto, jih namreč vsako leto prosijo, da jim pomagajo z zalogami.

»Posebej smo hvaležni tudi otrokom Osnove šole Mirna, kjer so posebej za to akcijo pripravili nekaj paketov za vrstnike v stiski,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

