Žejno, ampak Kanada tudi

18.3.2019 | 11:45

Ljudske pevke Žejno (Foto: M L.)

Pevke so se iskreno razveselile tudi čestitke župana Ivana Molana. (Foto: M. L.)

Spored koncerta je povezovala Katarina Slakonja (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Ljudske pevke Žejno so s sobotnim koncertom v krajevnem domu na Čatežu ob Savi proslavile petnajstletnico svojega delovanja.

Zasedbo so na pobudo Fanike Zaniuk in Slavke März ustanovile 2. februarja leta 2004 v vaškem domu na Žejnem. Kmalu je njihov mentor postal Ignac Slakonja in pridružile so se Kulturno umetniškemu društvu Anton Kreč Čatež ob Savi.

Že v prvih petih letih so imele okrog 90 nastopov v domači občini in drugod po Sloveniji, enako zagnano so nadaljevale, tako da se je nastopov zvrstilo že veliko. Leta 2016 so sodelovale na državni proslavi ob 150-letnici Rdečega križa v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, je med drugim povedala Katarina Slakonja, ki je vodila sobotni koncert.

Zasedba je doslej izdala tri plošče. Gostovala je že v Kanadi, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem.

Brežiški župan Ivan Molan je tako njihovo delo pohvalil z besedami, da so dosegle veliko in da pri tem uspešno širijo glas o brežiški občini. Podobno jim je na prireditvi, ki se je udeležil tudi čateški župnik Jože Pacek, izrazil poklon predsednik krajevne skupnosti Čatež ob Savi Alojz Škrabl. Pevke so za ljubiteljsko glasbeno udejstvovanje prejele Maroltove značke, bronasto in pet zlatih, izročil jim jih je predstavnik brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejsvnosti Janez Avšič.

Ljudske pevke Žejno so sekcija Kulturno umetniškega društva Anton Kreč Čatež ob Savi. Sekcije sodelujejo in tako so nastopili na sobotni prireditvi tudi Moški pevski zbor, pevsko-glasbena Skupina Trta in Mešani pevski zbor, tudi vse te vodi Ignac Slakonja.

M. L.

Galerija