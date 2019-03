Včasih jim je igrala tudi godba

18.3.2019 | 10:00

Včeraj so pripravili spominski dan ob 80-letnici godbe s Trebelnega.

Predsednica PGD Trebelno Petra Nahtigal

Številni nastopajoči so na koncu tudi skupaj zapeli pesem Prelepa je trebelska fara.

Trebelno - Trebelno je bilo pred osemdesetimi leti precej drugačno, kot je danes. Imeli so kar tri gostilne in tri trgovine ter celo mesnico. Že takrat je bilo dobro razvito gasilsko društvo, ki je v prvi vrsti skrbelo za požarno varnost, pa tudi za pestro dogajanje v kraju. A takrat je na Trebelnem delovala še godba in letos mineva 80 let od njenega prvega nastopa, zato so včeraj v sklopu praznovanja občinskega praznika v tamkajšnji telovadnici osnovne šole pripravili prireditev, s katero so se spomnili nanjo.

»Po mašah so se ljudje dobivali v gostilnah in nekoč je verjetno ob kapljici rujnega padla ideja, da bi na Trebelnem ustanovili godbo. In res so jo. Vodil jo je organist Ferdinand Zupančič. Sestavljali so jo gasilci iz celotne fare, ki so delovali pod okriljem takratnega gasilskega društva,« je povedala Petra Nahtigal, predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Trebelno, ki je pripravilo prireditev.

Godba je štela 16 članov, po večini so jo sestavljali mladi fantje, stari okrog 20 let, ki so igrali na lastne inštrumente. »Pred osemdesetimi leti je bila godba edina glasba, ki jo je bilo mogoče slišati poleg priložnostnih ansamblov, ki so nastopali v naših krajih. Prvič je nastopila na praznik sv. Jožefa, to je 19. marca 1939 v takratnem Marijinem domu,« je dejala predsednica.

O njihovih nastopih pričajo fotografije in kot je bilo včeraj slišati, je delovala vse do začetka prve svetovne vojne. »Kasneje se zaradi političnih nesoglasij in žrtev vojne godba v takšni obliki ni več sestala,« je povedala Nahtigalova in dodala, da je zgodovino godbe že pred dvajsetimi leti začel raziskovati njihov član Jože Krivic, kar jim je bilo v veliko pomoč pri zadnjem odkrivanju zgodovine godbe.

Prireditve se je udeležil tudi župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, ki je pohvalil in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem. Gasilci so pripravili bogat kulturni program. Nastopili so: Občinski pihalni orkester Trebnje s trebanjskimi mažoretkami, vokalna skupina Tavžentrože, ljudski godci s Trebelnega, harmonikarji tamkajšnjega vinogradniškega društva, pevski zbor PGD Trebelno, prvič pa so se javnosti predstavile tudi mlade mažoretke s Trebelnega.

Besedilo in fotografije: R. N.

