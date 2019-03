Glavni trg: Pred zaključkom zapora

18.3.2019 | 18:30

Ulično svetilko na desni n¸e bodo prestavili. Kot smo poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, je tam, »ker prispeva k umiritvi prometa, najbolj idealno osvetljuje prostor križišča ter se obenem navezuje na enakomeren ritem svetilk po celotnem Glavnem trgu«. Pred dnevi so za približno meter premaknili svetilko na levi. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Predvidoma po četrtkovi jutranji prometni konici se bodo delavci lotili prehoda za pešce in ostalih zaključnih del v križišču med Glavnim trgom in Sokolsko ulico, zato bo izvoz iz mesta onemogočen predvidoma vse do nedelje, 24. marca. Dostop v mestno jedro bo z avtomobilom mogoč do parkirišč pred Anton Podbevšek teatrom. Za stanovalce in potrebe poslovnih subjektov v tem delu mesta bo izvoz možen po Sokolski ulici, kjer bo promet potekal v nasprotni smeri kot sedaj, sprostili pa naj bi tudi promet v križišču med Kastelčevo in Rozmanovo ulico. Danes so z občine še dodali, da bodo v primeru slabega vremena dela prestavili.

Prenova mestnega jedra se sicer približuje koncu, prvo fazo prenove do Foto Asje naj bi zaključili do konca tega meseca. Kot smo poročali, se bodo delavci po zaključku šolskega leta lotili še prenove Kandijskega mosta.

M. M.