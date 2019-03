Od jutri do 3. aprila mednarodna vojaška vaja

Cerklje ob Krki, Postojna - Na območju Cerkelj ob Krki in osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo od jutri do srede, 3. aprila, potekala mednarodna vojaška vaja, na kateri bodo poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelovali še pripadniki oboroženih sil Združenih držav Amerike.

Kot so sporočili iz ministrstva za obrambo, bo večina aktivnosti, ki bodo potekale na območju letališča Cerklje ob Krki, Cirnika, Gaja, Gorice, Gazic in Brega, zračnodesantne in letalske narave. Premiki vojaških enot bodo potekali predvsem po zraku s preleti in pristanki helikopterjev, v manjšem obsegu pa tudi letal.

Glavni premiki po terenu bodo potekali po javnih utrjenih poteh na relaciji Gaj–Gorica–Gazice–Cirnik in občasno ob izvajanju taktičnih postopkov tudi na terenu na zemljiščih, ki jih je vpoklicalo obrambno ministrstvo. Aktivnosti bodo izvajali podnevi in ponoči, načrtujejo tudi uporaba vadbenega streliva in drugih artificij, pretežno na območju Cirnika.

Zaradi doskoka padalcev načrtujejo v četrtek in petek, 21. in 22. marca, kratke izklope električne energije na območju Cerkelj ob Krki in Črešnjic, skupaj z distributerji električne energije pa bodo poskrbeli, da bodo motnje za prebivalce čim manjše, saj bodo elektriko na izklopljenih postajah zagotovili z agregati, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bodo enote v času vaje izvedle skupno usposabljanje in streljanje s pehotno oborožitvijo in minometi 60, 81 in 120 mm, in sicer v četrtek in petek, 21. in 22. marca, od ponedeljka do petka, 25. do 29. marca, ter od ponedeljka do srede, 1. do 3. aprila.

V času vaje ne bo premikov večjih tovornih vojaških vozil v kolonah, prav tako vojaške aktivnosti ne bodo potekale med vikendi.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je sodelovanje med enotami Slovenske vojske in zavezniških oboroženih sil izjemno pomembno zaradi izmenjave znanj in izkušenj, souporabe zmogljivosti in infrastrukture, pravične delitve bremen, zmanjševanja stroškov ter predvsem skupnega usposabljanja, ki vodi v medsebojno zaupanje v skupnih operacijah.

Prebivalce območij, kjer bodo izvajali vojaške naloge, naprošajo za strpnost, razumevanje in podporo, za kar se jim že vnaprej zahvaljujemo.

