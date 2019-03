Pustni torek v Vrtcu Cepetavček

18.3.2019 | 12:30

Mirna Peč - Pustovanje je za otroke in zaposlene v Vrtcu Cepetavček vsako leto poseben dogodek, na katerega se pripravljamo že teden ali več dni prej.

Skupaj z otroki soustvarjamo pustno dekoracijo, ki nas spremlja na pustni torek in na katero smo vsi zelo ponosni. Letos so otroci ustvarjali na temo klovnov. Vrtčevski hodniki in avla so bili spremenjeni v pravo klovnsko mesto. Prvič smo se tudi odločili, da se bomo vsi zaposleni našemili v enako masko – postali smo klovni in tako sledili osrednji niti letošnjega pustovanja. Otroci so se na pustni torek poleg druženja ob petju, plesu in predstavitvi posameznih oddelkov lahko preizkusili v ciljanju klovnov z žogami in podiranju pisanih kegljev.

Skupaj smo preživeli še eno prijetno pustovanje, ki smo ga – kot se spodobi – zaključili s sladkanjem s slastnimi krofi.

Karmen Praznik, vzgojiteljica

