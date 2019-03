Kolesar v smrtni nevarnosti; z avtomobilom v drevo

Šentjernejske policiste je v petek nekaj pred 19. uro občan obvestil, da je na cesti v Zagradu našel moškega, ki je po vsej verjetnostni padel s kolesom. Hudo poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico in po prvih podatkih naj bi bil zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti. Policisti so ugotovili, da je 67-letni moški med vožnjo s kolesom zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Okoliščine še preverjajo.

V soboto nekaj po 21. uri se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob denar in nakit

V naselju Šentpeter je v noči na petek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 2.000 evrov.

Prejšnji teden je v Kanižarici neznanec skozi pritlično okno vlomil v hišo in ukradel denar ter nakit. Škode je za okoli 1500 evrov.

V Črnomlju je sinoči nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil za 2000 evrov škode.

Odnesel torbico

Na parkirišču v Novem mestu je v petek zvečer nekdo vlomil v osebni avtomobil in z zadnjega sedeža odnesel torbico. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Podjetje oškodoval za pet tisočakov



Na delovišču na Šukljetovi ulici v Novem mestu je med petkom in soboto nekdo vlomil v gradbeni zabojnik ter ukradel električno orodje in električne vodnike. Podjetje, ki izvajajo dela, so oškodovana za okoli 5000 evrov.

Odpeljal golfa

Z dvorišča stanovanjske hiše v Rosalnicah je v noči na nedeljo nekdo odpeljal osebni avtomobil Volkswagen golf, modre barve, registrske številke NM 80-90I. Kontaktne ključe vozila je oškodovanec pustil v vozilu.

"Pospravil" po zidanici

V Gornji Lokvici je v noči na soboto neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in ukradel tri akumulatorje, baterijski vrtalnik, škarje in pet steklenic vina. Škode je za okoli 1000 evrov.

Prijeli sprovajalce in tujce

Metliški policisti so v noči na soboto v Krmačini prijeli 11 tujcev (deset državljanov Afganistana in državljana Irana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ugotovljeno je bilo, da je tujce do meje med Hrvaško in Slovenijo z osebnim avtomobilom Volkswagen passat pripeljal 22-letni voznik iz Velike Kladuše. Postopek s sprovajalcem so prevzeli hrvaški varnostni organi.

V sobotnih jutranjih urah so policisti v okolici Semiča ustavili osebni avtomobil znamke BMW italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da sta dva državljana Pakistana v vozilu prevažala še tri državljane Indije, tri državljane Pakistana in državljana Mjanmara. Pet tujcev je bilo na zadnjem sedežu, še dva pa v prtljažniku. Sprovajalca z urejenim statusom v Italiji sta tujcem pomagala pri nezakonitem prehodu državne meje in jih skušala prepeljati v Italijo. Policisti so jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zasegli so tudi osebni avtomobil.

Nezakonito čet mejo 57 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med petkom in danes med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 57 tujcev, in sicer 27 državljanov Pakistana, 12 državljanov Irana, devet državljanov Alžirije, pet državljanov Indije, dva državljana Maroka in po enega državljana Afganistana in Kitajske. Tujci so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Zapudje, Miklarji, Vukovci, Doblička Gora, Adlešiči, Miliči, Metlika in Mavrlen.

