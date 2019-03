Agriculture: mednarodni projekt Srednje zdravstvene in kemijske šole

18.3.2019 | 12:50

Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola s Šolskega centra Novo mesto se je v šolskem letu 2017/2018 vključila v dvoletni mednarodni projekt Erasmus + Agriculture 2.0, katerega namen je proučevanje kmetijstva in ugotoviti, kakšen vpliv ter posledice imajo pesticidi in gensko spremenjeni organizmi na zdravje človeka.

V projektu sodelujejo tudi Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo Vis (Hrvaška), Ventspils Valsts 1. Ģimnāzija (Latvija) in Liceo Scientifico e Linguistico Bonaventura Rescigno (Italija), ki je nosilka projekta. Koordinatorica Šolskega centra Novo mesto pa je dr. Lorena Mihelač.

Konec aprila 2018 smo gostili učitelje in dijake iz Latvije, v začetku septembra 2018 pa je 20 dijakov naše šole, ki sodelujejo v projektu, v spremstvu učiteljev odpotovalo na izmenjavo na hrvaški otok Vis. V mesecu novembru in decembru smo nadaljevali z delom na projektu, in sicer smo izvedli poskus gojenja semen, ki smo jih prejeli od Latvijcev in Hrvatov. 12. marca letos smo imeli naslednje srečanje - na našo šolo so prišli koordinatorji s partnerskih šol. Predstavili smo jim naše dosedanje delo in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih. Zaključno srečanje bo oktobra 2019 na otoku Visu.

Maša Zajc