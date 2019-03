Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole obiskali Evropski parlament

18.3.2019 | 13:00

Novo mesto, Strasbourg - V sredo, 6. februarja, smo se dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole v okviru projekta Evrošola odpravili na 12-urno potovanje do sedeža Evropskega parlamenta v Strasbourgu. To je bila nagradna strokovna ekskurzija, saj smo dijaki pod mentorstvom prof. Mateja Cizlja zmagali na tekmovanju Evrošola.

Prvi dan v Strasbourgu smo si ogledali center mesta, stolnico Notre-Dame, območje Petite France in mnoge druge zanimivosti, imeli pa smo tudi nekaj prostega časa, namenjenega lastnemu raziskovanju mesta in nakupovanju spominkov.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali proti veliki stavbi Evropskega parlamenta. Tam smo šli najprej čez varnostno kontrolo, nato pa so nam vročili priponke ter dnevni program. Predstavili in pojasnili so nam potek dneva, oblikovali pa smo tudi večjezične delovne skupine. Nato smo zasedli svoja mesta v veliki dvorani Evropskega parlamenta, se fotografirali in začeli s programom. Najprej se je vsaka šola predstavila. Našo je predstavila sošolka Maja Koretič Urbanč. Sledila je predstavitev Evropskega parlamenta in EU s strani upravnega uslužbenca Evropskega parlamenta. Ta del smo zaključili s kosilom v restavraciji, kjer smo tudi oblikovali ekipe s po štirimi igralci različnih narodnosti in začeli igro »Eurogame«. Po zaključku te igre in oddaji delovnih listov smo se razdelili po dodeljenih temah in se srečali v sejnih dvoranah komisij, kjer smo zbrali predloge za rešitev dodeljenega problema. Te predloge smo nato predstavili v veliki dvorani, kjer so ostali udeleženci lahko predloge sprejeli ali zavrgli, tako kot v pravem parlamentu. Sledil je finale »Eurogame« in podelitev nagrad. V zmagovalni ekipi je bila tudi sošolka Živa Horvat. Na koncu so predvajali evropsko himno, nato pa smo se utrujeni odpravili proti hotelu.

Tretji dan smo se zjutraj odpravili v južni del Alzacije, v mesto Colmar, ki je znano kot »središče alzaškega vina«. Tam smo videli veliko zanimive alzaške arhitekture, ulico Petite Venice in celo repliko Kipa svobode. Tudi tam smo imeli nekaj prostega časa in zadnjo priložnost za nakup spominkov ali samo za sprehod po mestnih ulicah. Okoli poldneva smo se odpeljali iz Francije čez Nemčijo in Avstrijo proti Sloveniji, kamor smo prispeli okoli polnoči.

Francija je bila zelo lepa in zanimiva. Mislim, da bi vsi radi še kdaj odpotovali tja.

Sara Gril, K3b