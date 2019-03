Pomagali bodo nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin

18.3.2019 | 17:45

Godalni orkester Glasbene šole Trebnje in združeni zborček

Nekateri člani Lions kluba Trebnje

Številne obiskovalce je s svojim nastopom navdušila Jerica Steklasa.

Trebnje - Lions klub Trebnje je ob 20-letnici delovanja pripravil dobrodelni koncert z naslovom Podarimo koncert. S pomočjo številnih obiskovalcev so zbrali 1.853 evrov, ki jih bodo namenil nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin, so zapisali v sporočilu za javnost.

»S tem dogodkom smo zelo zadovoljni, saj verjamem, da smo dosegli svoj namen – da se dogodka udeleži čim večje število ljudi različnih generacij. Videli smo, da je bilo na dogodku veliko družin, kar nam je zelo veliko pomenilo. Nenazadnje je bil tudi finančni učinek zelo primeren, saj smo zbrali lepo vsoto sredstev,« je po koncertu povedal predsednik Lions kluba Trebnje Stanko Tomšič.

V telovadnici osnovne šole Trebnje so nastopili Nuša Derenda, Jerica Steklasa, skupina Drugi vagon, ansambel Azalea, Stiški kvartet, godalni orkester Glasbene šole Trebnje z dirigentom Markom Fabianijem, na koncu pa sta zapela še otroški pevski zbor Glasbene šole Trebnje, ki ga vodi zborovodkinja Tatjana Mihelčič Gregorčič, in otroški pevski zbor Podružnične šole Šentlovrenc, ki ga vodi Uroš Primc, solist pa je bil Vid Primc. Prireditev sta povezovala izkušena Luka Bregar in Petra Krnc Laznik.

Lions klub Trebnje je bil ustanovljen na pobudo Lions kluba Novo mesto. Tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, ki jo danes predstavljajo štiri občine Temeniške in Mirnske doline. Na prireditvi so se jim zahvalili za dosedanjo podporo, prav tako tudi Osnovni šoli Trebnje, ki je športno dvorano za dobrodelni koncert odstopila brezplačno, so sporočili prireditelji koncerta.

R. N., foto: LK Trebnje

Galerija