Krka se predstavi - študentom

18.3.2019 | 21:15

Novo mesto - V novomeški farmacevtski družbi Krka so študentom farmacije in kemije predstavili karierne in zaposlitvene priložnosti. V Krki že praktično od vsega začetka posebno pozornost namenjajo privabljanju mladih talentov, saj se zavedajo, da bo podjetje le z odličnimi sodelavci uspešno tudi v prihodnosti. Študentom farmacije in kemije so tokrat predstavili poklice in delovno okolje v razvojno-raziskovalnih laboratorijih.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, bi v svojo sredino radi pritegnili najboljše strokovnjake, ki si želijo nenehno pridobivati nova znanja – mlade z visoko energijo, zavzetostjo in pripravljenostjo prispevati k uspešnosti podjetja. Omogočajo jim zanimivo delo v kulturno raznolikem mednarodnem okolju, v katerem se lahko poslovno, strokovno in osebnostno razvijajo. Krkin cilj je biti podjetje ustvarjalno mislečih, odločnih, samozavestnih in samoiniciativnih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu.

Z željo, da bi študenti zaključnih letnikov spoznali delovno okolje in naravo dela še preden stopijo na trg dela, so jim v Krki odprli vrata in omogočili vpogled v sodobne tehnološke procese v razvoju in proizvodnji učinkovin in zdravil. V pogovorih s Krkinimi strokovnjaki z omenjenih področij so spoznavali vsakodnevne izzive in načine spoprijemanja z njimi.

Zavedajo se, da so kot podjetje lahko uspešni le, če zaposlenim omogočijo kakovostno življenje. Tako so študentom predstavili tudi, kako za svoje zaposlene načrtujejo in jim omogočajo karierni razvoj, skrbijo za kakovost življenja in dela ter si prizadevajo za dobre medsebojne odnose.

Danes Krka zaposluje številne strokovnjake, kar 38 % vseh zaposlenih ima izobrazbo s področja farmacije ali kemije. Od tega ima skoraj polovica vseh zaposlenih sodelavcev s farmacevtsko ali kemijsko izobrazbo zaključeno najmanj visoko strokovno stopnjo izobraževanja. Ta profil kadrov bo Krka za uresničevanje svojih poslovnih ciljev potrebovala tudi v prihodnje.

Pritok sodelavcev zagotavljajo s podeljevanjem štipendij študentom in dijakom, ki že med izobraževanjem kažejo določene talente in sposobnosti. Z njimi delajo sistematično, da bi jim tako omogočili kar najboljši stik s podjetjem in pridobitev izkušenj. Omogočajo jim opravljanje strokovne prakse, pri čemer se bolje seznanijo s podjetjem in delovnimi procesi, hkrati pa lahko razvijejo in pokažejo svoje znanje in sposobnosti.

Študentom in mladim raziskovalcem z različnimi temami in strokovnim znanjem pomagajo tudi pri zaključnih nalogah, kot predavatelji pa Krkini sodelavci soustvarjajo študijske programe na dodiplomski in magistrski stopnji. V letu 2018 so imeli 61 štipendistov, od teh jih je 13 končalo študij in se v podjetju zaposlilo. S srednjimi šolami in fakultetami sodelujejo tudi pri omogočanju obvezne delovne prakse, so med drugim zapisali v današnji izjavi za javnost.