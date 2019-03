Prostitutke priganjala, da so hitreje zadovoljevale stranke

19.3.2019 | 10:50

Jasna Brković

Dursum Brković

Novo mesto - Zakonca Dursum in Jasna Brković iz Maribora, ki sta od julija 2017 do konca lanskega avgusta vodila prostitucijo z zlorabo žensk na območju Novega mesta in Celja, sta na novomeškem okrožnem sodišču dočakala sodbo: Dursumu je sodišče izreklo leto in pol zapora, Jasni, ki je imela pomembnejšo vlogo v poslu, pa dve leti zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Po temeljiti analizi plačil, je postalo jasno, da sta si zakonca s poslom pridobila 48.778 evrov premoženjske koristi in ta denar se jima bo odvzel, vsak od njiju mora plačati polovico tega zneska. "Obtoženi Jasni Brković pa je bil odvzet tudi zaseženi denar v višini 2.000 evrov," so sporočili z urada novomeškega okrožnega sodišča.

Konec lanskega avgusta so policisti razkrili, da so stopili na prste zakoncema s Štajerske, ki sta se ukvarjala z zlorabo prostitucije.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do 12 let zapora.

Dursum je skrbel za najem prostorov, njegova soproga pa za stranke. Oddala je oglas, sprejemala klice in moške usmerjala k trem ženskam, starim od 20 do 46 let, dvema državljankama Srbije in eni Ukrajinki, ki so bile nastanjene v Novem mestu in Celju. Njihova "umetniška" imena so bila Nina, Lea in Staša.

Stranke so morale plačevati 40 evrov za oralni spolni odnos, 50 za pol ure užitka z enim izlivom, 60 za polurnega z dvema izlivoma in 100 evrov za eno uro užitka.

Tožilstvo je zakoncema očitalo, da sta zlorabila ranljiv socialni položaj prostitutk, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij, da sta jih zaradi spolnega izkoriščanja spravila v podrejen položaj, tako da so bile odvisne od njiju, s čimer sta izkoriščala njihovo nemoč in samostojnost pri odločanju o izbiri stanovanj, strank, pa tudi storitev in cen.

Zakonca sta si od zaslužka prisvojila polovico. Med sojenjem je prišlo na dan, da so bile ženske predvsem v času izplačila socialnih pomoči zelo obremenjene in so morale delati tudi po 13 ur na dan ter sprejeti po 18 moških, Jasna pa jih je še priganjala k hitrejšemu sprejemanju strank.

J. A.