V Planico tudi letos več kot 3.500 otrok

19.3.2019 | 16:30

S pomočjo Zavarovalnice Triglav je do danes Planico obiskalo že skoraj 100.000 otrok. Prav vsi so se razveselili prihoda v dolino pod Poncami. (Foto: Zavarovalnica Triglav)

Novo mesto, Krško - Ob 50. obletnici letalnice bratov Gorišek bo dolino pod Poncami s pomočjo Zavarovalnice Triglav znova obiskalo več kot 3.500 otrok s spremljevalci, med njimi bo tudi 188 otrok iz Posavja ter 154 otrok iz Dolenjske, Bele krajine in Kočevja, so sporočili iz zavarovalnice.

Največja slovenska zavarovalnica skoke v Planici podpira že več kot pol stoletja, tradicionalno pa je z njimi povezana tudi kot aktivni soustvarjalec četrtkovega otroškega dneva, saj ogled kvalifikacij najmlajšim navijačem omogoča že štiri desetletja. Že leta 1979 so v dolino pod Poncami popeljali 800 otrok, vse do danes pa so oglede skokov omogočili že skoraj 100.000 mladih s spremljevalci.

Direktorica krške območne enote Polona Seničar je pojasnila, da bodo v Planico iz območja, kjer deluje, popeljali otroke iz treh osnovnih šol, ki prihajajo iz okolice Krškega, Brežic in Sevnice in tudi eno veliko družino, direktor novomeške območne enote David Toporš pa, da bodo izlet v dolino pod Poncami poleg otrok iz treh osnovnih šol in enega varstveno-delovnega centra prav tako omogočili tudi eni veliki družini.

Do ogleda športnega spektakla z virtualnimi skoki

Triglav skakalni praznik športnim navdušencem približuje tudi skozi sodobno tehnologijo, so poudarili. Tako se lahko v virtualnih poletih preizkusijo vsi obiskovalci digitalnega centra Triglav Lab na Dunajski 20 v Ljubljani. »Tisti, ki bodo na virtualni planiški letalnici v četrtek, 21. marca, ali petek, 22. marca, poleteli najdlje, pa bodo prejeli dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih,« so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.