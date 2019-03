Romska (ne)varnost: Do poklica in osebne rasti, pa bo mir!

19.3.2019 | 12:05

ilustrativna slika (Foto: M. M.)

Novo mesto - Kako zagotoviti več varnosti v romskih naseljih in tudi sicer? Kako ukrepati, da ne bo več incidentov, kot je bil po tragični nesreči na dolenjski avtocesti, ko so priče fizično obračunale z voznico, ki je želela pomagati? To so bila le ena od vprašanj, na katera so iskali odgovore predstavniki Policije in romski svetniki za skupno mizo v novomeškem Razvojno izobraževalnem centru. Eden od odgovorov se je glasil: Romom ne sme biti dolgčas!

Včerajšnje srečanje je bilo že peto te vrste in po sestanku, ki je bil zaprt za javnost, je višji policijski inšpektor Generalne policijske uprave Manuel Vesel povedal, da so varnostne razmere na območju jugovzhodne Slovenije zadovoljive, a to še ne pomeni, da posamičnih kršitev in kaznivih dejanj po romskih naseljih ni. Običajno gre sicer za preglasno predvajanje glasbe, kršitve javnega reda in miru ter streljanje, je dodal Vesel in nadaljeval, da so pri izboljšanju razmer pomembne tudi preventivne aktivnosti policistov, lani so jih na območju celotne države izvedli tristo.

Več policistov v romskih naseljih, tudi ko ne gre za interventne ukrepe, pogrešajo tudi romski svetniki. Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš želi tovrstno prakso iz Prekmurja prenesti na Dolenjsko in v Belo krajino, a se zaveda, da »čez noč ne gre«. Po njegovih besedah se tudi Romi počutijo varne, a če želijo ta občutek ohraniti, »moramo pristaviti tudi svoj del odgovornosti in obveznosti«. Zato bodo s tovrstnimi koordinacijami nadaljevali, ustanoviti želijo še regijsko sosvet, ki bo vključeval tudi centre za socialno delo, šole, vrtce, zavod za zaposlovanje. Tudi Vesel je denimo dodal, da gre pri težavah za kompleksnejše vzroke in da policija pri njihovem reševanju nima vseh odgovorov ali pooblastil.

»V teh romskih naseljih prevladuje zdolgočasenost. Romi imajo preveč časa, v naseljih se nič ne dogaja, mladi nimajo nekega kulturnega središča, ni otroških igral … Zaradi te zdolgočasenost se dogajajo tudi nečedne zadeve. Je pa res, da gre za posamične primere, kar družba preslikava in kolektivno kaznuje romsko skupnost,« je poudaril Rudaš in nadaljeval: »Mlade moramo spraviti do poklica! Dokler ljudje niso zaposleni, ni osebnostnega razvoja. Dokler tega osebnostnega razvoja ni, pa ne moremo pričakovati, da se bo otrok drugače.«

V Brezju naj bi imeli po njegovih besedah v kratkem še en sestanek in govorili o konkretnejših primerih neenake obravnave, za 8. april, svetovni dan Romov, pa je napovedal čistilne akcije po romskih naseljih v 20 slovenskih občinah. Pohvalil je tudi primer »trebanjske njive« in novomeški občini predlagal, da poišče takšno zemljišče, kjer bi lahko Romi pridelali zelenjavo, jo imeli zase ali celo ponudili šolam in vrtcem.

Glede incidenta na avtocesti pa je Vesel rekel, da je šlo za dejanje v afektu, vsega obsojanja vredno, a da so ukrepali in žrtev zaščitili pred grožnjami.

Mirjana Martinović