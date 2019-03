Bežal v gozd in se zaletel v drevo; ker mu ni postregel alkohola, zagrozil z nožem, sledilo razbijanje terase

19.3.2019 | 13:25

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so včeraj okoli 14. ure med kontrolo prometa na Straški cesti ustavljali voznika golfa. Ta njihovih svetlobnih in zvočnih signalov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste proti gozdu, kjer je trčil v drevo. Policisti so ugotovili, da 31-letni voznik s Hrvaške nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, ki so ga zasegli. Zaradi številnih kršitev bodo zoper moškega na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zaradi kršitve javnega reda in miru so izdali plačilni nalog tudi 20-letnemu potniku.

V noči na nedeljo so policiste klicali v gostinski lokal v Črnomelj, kjer naj bi več oseb nadlegovalo goste. Ob prihodu policistov (16 minut po prejemu klica) kršiteljev ni bilo več tam. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi lastnik lokala gostu, ki naj bi bil pod vplivom alkohola, zavrnil postrežbo alkoholne pijače. Moški naj bi mu grozil z nožem, kasneje pa je eden izmed kršiteljev domnevno s kladivom razbil stekla oken na terasi lokala. Med kršitvijo po prvih ugotovitvah policistov ni bil nihče poškodovan," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Policisti bodo v primeru podaje predloga za pregon kaznivih dejanj grožnje in poškodovanja tuje stvari (oškodovanec predloga za pregon do tega trenutka še ni podal), preverili vse okoliščine in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. Zoper kršitelja javnega reda in miru bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob menjalni denar

Na Zwittrovi ulici v Novem mestu je med vikendom nekdo vlomil v poslovne prostore in izmaknil menjalni denar. Škode je za okoli 100 evrov.

Odpeljali aluminij

V Grosupljem so vlomili v halo podjetja in ukradli aluminijaste plošče. Z dejanjem so povzročili za okoli 1.750 evrov škode.

Škodo ima društvo

V Kočevju je bilo vlomljeno v prostore društva, od koder je neznani storilec vzel okoli 50 evrov.

Ni se prišel frizirat

Prav tako v Kočevju je neznani storilec vlomil v frizerski salon in odnesel denar. Povzročil je za okoli 300 evrov škode.

Pijan in brez izpita

Sinoči nekaj po 22. uri so novomeški policisti na Volčičevi cesti ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti Policijske postaje Krško so med opravljanjem nalog varovanja državne meje nekaj po 10. uri v kraju Dol ustavili dva avtomobila hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni državljan Romunije v avtomobilu znamke Kia prevaža šest državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 22-letnemu osumljencu in 21-letnemu državljanu Romunije, ki je prav tako sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zasegli so tudi avtomobila znamke Kia in Opel.

Skrili so se na podvozje

Popoldne je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. Na podvozju priklopnika so odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 18 tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini krajev Gornje Vrhpolje, Oštrc, Sinji vrh, Kot ob Kolpi, Vukovci, Učakovci in Črnomelj izsledili in prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Maroka, štirimi državljani Irana, tremi državljani Sirije, tremi državljani Alžirije in dvema državljanoma Iraka še niso zaključeni.

J. A.