Prva nagrada za novi Clio

19.3.2019 | 14:50

Vir: Renault Nissan Slovenija

Ljubljana, Novo mesto - Potem ko je Renault na nedavni avtomobilski razstavi v Ženevi predstavil novega Clia, ki ga bodo predvidoma konec maja začeli izdelovati tudi v novomeškem Revozu, je osvojil svojo prvo nagrado. V glasovanju občinstva francoskih medijev Auto Plus, RTL in Turbo si je prislužil prvo mesto v kategoriji serijski avtomobil z omenjene razstave. To je lepo priznanje za ikonični model Skupine Renault, ki je v konkurenci predstavljenih osmih serijskih modelov prejel 56 odstotkov glasov, so sporočili iz družbe Renault Nissan Slovenija.

Novi Clio odpira novo poglavje zgodbe, ki se je začela leta 1990, skoraj 30 let kasneje pa je bilo prodanih že 15 milijonov primerkov tega modela, ki je s tem postal komercialno najuspešnejši francoski avtomobil na svetu. Leto 2019 prinaša novo generacijo in odločenost, da obdrži vodilno mesto v svojem segmentu, so poudarili.

»Pri tem Cliu v prid govorijo tudi prostorna in inovativna notranjščina, največji zasloni v tem razredu s povsem novo povezljivo multimedijsko napravo Easy Link. Novi Clio je v mnogih pogledih tudi pionir za Skupino Renault in za svoj segment. Uvaja namreč novo tehnologijo hibridnega pogona E-TECH in napredna vozniška pomagala, ki pomenijo tudi prvi korak k povsem avtonomni vožnji,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.