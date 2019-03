Poškodoval se je na gradbišču; tiskarska barva v vodi

19.3.2019 | 18:20

Foto: arhiv DL

Danes ob 11.19 si je na Cesti 4. julija v Krškem delavec na gradbišču poškodoval nogo. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Ob 11.40 je v ulici Na žago v Straži v podjetju Dama prišlo do razlitja ostankov tiskarske barve. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so iz meteornih jaškov in reke Krke izčrpali približno šest tisoč litrov barve, pomešane z vodo. Šlo je za barvne ostanke na vodni osnovi. O dogodku so obveščene pristojne inšpekcijske službe in policisti PU Novo mesto.

Obtičala v dvigalu

Ob 15.28 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško iz okvarjenega dvigala rešili ujeti osebi.

Razlilo se je kurilno olje

Ob 15.41 je na Rostoharjevi ulici v Krškem zaradi okvare prišlo do izlitja manjše količine kurilnega olja. Gasilci PGE Krško so preprečili nadaljnje iztekanje in preostalo olje prečrpali.

Prenesli so ju

Ob 11.39 so v Budganji vasi v občini Žužemberk gasilci PGD Žužemberk z vrvno tehniko pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 12.19 so gasilci PGD Metlika v ulici Naselje Borisa Kodriča pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

J. A.