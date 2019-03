Ob ocenjevanju še salon sadnih vin

20.3.2019 | 08:00

Vzorci z belokranjskega ocenjevanja (Foto: arhiv organizatorja)

Boštanj, Rim, pri Adlešičih - Turistično društvo Boštanj ob Savi pripravlja že 4. ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov, hkrati pa gre letos korak naprej in snuje tudi 1. salon sadnih vin.

Kot sporočajo, lahko na ocenjevanju z neomejenim številom vzorcev sodeluje vsak pridelovalec sadnih vin iz različnih sadnih vrst (jabolka, hruške, jagodičje in drugo sadje). Status pridelovalca pri tem ni pomemben.

Vzorce za boštanjsko ocenjevanje bodo zbirali od danes, 20., do petka, 22. marca, do 18. ure v baru Teraž, Monika Germovšek, s. p., Boštanj 36, kamor je mogoče vzorce dostaviti osebno ali po pošti. Kotizacija znaša 10 evrov po vzorcu, dostaviti pa je treba 2 litra vzorca v steklenicah po 1 liter in prijavnico, iz katere so razvidni poreklo ter osnovni podatki o vzorcu in pošiljatelju.

V Boštanju se obeta salon jabolčnikov in sadnih vin. (Foto: TD Boštanj)

Priznanja najbolje ocenjenim vzorcem bodo podelili na 1. salonu jabolčnikov in sadnih vin v Boštanju, ki bo 4. aprila.

Na drugi strani regije, v Rimu pri Adlešičih pa bo konec marca tradicionalno, že kar 17. ocenjevanje sadnih sokov in domačih žganj, ki ga pripravlja Sadjarsko društvo Bele krajine v sodelovanju z društvom RimLan, Krajinskim parkom Kolpa in Čebelarsko zvezo Bele krajine.

Z ocenjevanji do boljše kakovosti sokov, jabolčnikov, jabolčnih vin in žganj (Foto: arhiv organizatorja)

Ocenjevanje bo potekalo na domačiji Raztresen v Rimu, vsi, ki želijo s svojimi izdelki sodelovati na ocenjevanju, pa lahko lahko vzorce dostavijo do ponedeljka, 25. marca, na omenjeno domačijo, poleg tega pa še k Bojanu Jakši v Semič, Marjanu Vivodi v Metliko, na Ekotržnico Koren v Črnomlju ali pa v javni zavod Krajinski park Kolpa v Adlešičih. Pristojbina za člane Sadjarskega društva Bele krajine je 5 in za druge 10 evrov za vzorec. Ob oddaji vsaj petih vzorcev je eden brezplačen.

Vzorce bodo ocenili v torek, 26. marca, in priznanja podelili v petek, 29. marca, ob 17. uri, ko se bodo v krajšem kulturnem programu predstavili Semiški klobukarji. Na zaključni prireditvi bo možno tudi pokušati ocenjene sokove in žganja.

B. D. G.