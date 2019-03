Pod nadstreškom zagorel vrtni žar

20.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.52 uri je v Dolnjih Ložinah v Kočevju pod nadstreškom stanovanjske hiše zagorel vrtni žar. Požar so še pred prihodom gasilcev PGD Ložine pogasili lastniki objekta. Gasilci so opravili preventivni pregled, nadaljnje posredovanje pa ni bilo potrebno. Med gašenjem požara je ena oseba utrpela manjše opekline na nogi. Prvo pomoč bo po potrebi poiskala sama.

Dimniški požar

Ob 13.21 so na Kolodvorski ulici, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica pogasili goreče saje, pregledali in zasilno očistili dimno tuljavo ter lastniku odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA, TP MORAVŠKA GORA, TP PRETRŽJE, TP OREŠJE PRI GABROVKI in TP TIHABOJ;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, TP BOČKA2, TP DOL. LOKVICA, TP DRAGOMLJA VAS, TP GOR. LOKVICA, TP TRNOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 uro na območju TP JELŠEVEC izvod BLEČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava elektrike na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Peč Rožno, Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec LD, Brestanica grad med 8. in 8.30 uro ter med 12. in 12.30 uro na območju TP Brestanica grad muzej; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 12. uro na območju TP Staganca, Rožno, Rožno vas in Rožno vas – Srebotno ter med 8. in 14. uro na območju TP Razbor izvod Razbor.

M. K.