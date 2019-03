Jožefova odličja Francu Černeliču in Ignacu Slakonji

20.3.2019 | 10:15

Prejemnika odličij sv. Jožefa Ignac Slakonja (na levi) in Franc Černelič (na desni) s svojima ženama, škofoma ter župnikoma iz njegovih far.

Novo mesto - Včeraj je godoval sv. Jožef, varuh vesoljne Cerkve in glavni zavetnik novomeške škofije. Kot že vrsto let je tudi tokrat Škofija Novo mesto na ta dan podelila najvišje škofijsko priznanje, odličje sv. Jožefa.

Tokrat sta prejemnika dva: Franc Černelič in Ignac Slakonja, organista in zborovodja, ki že šest desetletij oblikujeta glasbeno življenje v domačih župnijah in okolici - prvi v Župniji sv. Križ - Podbočje in drugi v Župniji Čatež ob Savi. Dejavna sta tudi na javnem in kulturnem področju ter izpolnjujeta vse kriterije za odličje sv. Jožefa, kar pomeni, da ju odlikuje zgledno krščansko življenje in poseben prispevek za krajevno Cerkev.

Ignac Slakonja

Prejemnika, ki sta odličje prejela ob 75-letnici življenja in v zahvalo in požrtvovalno služenje Cerkvi, sta poleg listine prejela tudi posebej oblikovano medaljo s podobo sv. Jožefa - izročil jima ju je novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Ignac Slakonja se je po podelitvi zahvalil Bogu za dar, »da sem toliko let lahko služil Cerkvi in Bogu«. Zahvalil se je tudi novomeški škofiji, svojim staršem in družini, vsem župnikom, s katerimi je sodeloval, ter vsem pevcem za vso podporo.

Franc Černelič

Franc Černelič je dejal: »Bog se je danes ponovno ozrl name - ne prvič in upam, da ne zadnjič. Talente, ki sem jih prejel, nisem zakopal in skril, ampak sem jih razdajal. Hvala vsem pevcem, faranom, ki ste jih prejemali. Karkoli sem počel, nisem zaradi pohvale. A eno bi vam še rad položil na srce - kadarkoli se mi je zdelo, da se mi je zgodila krivica, se je kasneje pokazalo, da je bil božji dar. Hvala vam.«

Ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore

Podelitev je bila del slovesne maše v čast sv. Jožefu, ki jo je v novomeški stolnici vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Ta je v pridigi spregovoril o sv. Jožefu, možu device Marije, varuhu družin - ravno včeraj se je začel teden družin.

»Le človek, ki je odprt božji volji, jo sprejme in živi, je v resnici pravičen. Vse ostalo je zemeljsko tehtanje in odmerjanje pravičnosti in pogosto tudi krivic,« je dejal Zore in se spraševal, kaj je potrebno, da človek postane po božje pravičen in sprejme božjo voljo. Izpostavil je molk. »Jožef molči, zato da sliši. Kdaj smo mi zadnji molčali pred Bogom 15 minut in pustili, da Bog lahko spregovori svojo voljo zame, za mojo družino, odgovornost v službi in družbi? Naj nas Jožef nauči molčati pred Bogom, da bi slišali njegovo voljo!« je številnim zbranim vernikom v kapiteljski cerkvi zaželel nadškof Stanislav Zore.

Slovesno mašo je obogatilo ubrano petje združenega pevskega zbora, ki so ga sestavljali pevci iz obeh župnij letošnjih prejemnikov odličja sv. Jožefa: Župnije sv. Križ - Podbočje in Župnije Čatež ob Savi. Nagrajenca sta nagovorila in jima čestitala tudi oba župnika - g. France Novak in g. Jože Pacek.

Besedilo in foto: L. Markelj

