Občinski proračun sprejeli brez besed

20.3.2019 | 11:50

Črnomaljski svetniki so imeli na dnevnem redu 11 točk.

Črnomelj - Tukajšnji svetniki so sinoči za 11 točk dnevnega reda 5. redne seje porabili približno dve uri. Sprejeli so poročili o lanskoletnem poslovanju črnomaljske OŠ Mirana Jarca in Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Prav tako so dvignili roke za odlok o prenehanju veljavnosti odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo otroškega vrtca v Loki.

Skoraj brez razprave so svetniki sprejeli zaključni račun lanskega občinskega proračuna in povsem brez razprave letošnji proračun. Podali so tudi pozitivni mnenji k imenovanju Nade Žagar za direktorico Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Borisa Mužarja za ravnatelja OŠ Mirana Jarca. Oba sta bila za omenjeni delovni mesti edina prijavljena, oba pa tudi že vrsto let opravljata omenjeni funkciji. Župan Andrej Kavšek je seznanil svetnike, da od 1. marca opravlja funkcijo župana poklicno.

Svetniki pa so spet imeli veliko vprašanj in pobud.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

