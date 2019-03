Bo občina bankrotirala?; Kaj in kako ob večjem navalu migrantov?

20.3.2019 | 18:20

Inšpektorat RS za okolje in prostor je za sanacijo požarišča v Zalogu izbral krški Kostak, čeprav je bil Cerod cenejši. Po dopisu iz Novega mesta je inšpektorat spremenili odločitev, odpadki pa so še vedno tam, kjer so bili, čeprav bo druga obletnica katastrofalnega požara že čez štiri mesece. Zakaj in kako naprej, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Novi šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec je ob nastopu položaja ugotovil, da je finančno stanje občine vse prej kot rožnato, zato se na občini bojijo najbolj črnega scenarija - bankrota občinskih financ. Najbolj ga je presenetilo, da občina več mesecev ni plačevala najemnine za uporabo vrtca pri tamkajšnji osnovni šoli, nedavno pa se je izkazalo, da občina tudi ljubljanskemu podjetju Polfin dolguje 840.000 evrov. Bodo uspeli sanirati dolgove? Se bodo pokazali novi? To se sprašujemo tudi v Dolenjcu.

S toplejšim vremenom se je povečalo število tujcev, ki na nezakonit način prihajajo k nam. V javnosti vrši zaradi aktivnosti za morebitno vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov, čeprav na nobeni lokaciji še ne potekajo konkretna pripravljalna dela, trdijo pristojni. Situacija je menda pod nadzorom. A kaj bo, če se ponovi leto 2015? Preverite v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki s svojimi številnimi zgodbami že čaka na vas!