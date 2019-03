Sara Botički druga na natečaju projekta Stop obrekovanju

20.3.2019 | 12:20

Dobova - Naša šola je skupaj z vrtcem sodelovala v projektu Izobraževalnega centra Eksena, ki je potekal v okviru tedna Mednarodnega dneva strpnosti. Projekt se imenuje Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, vsako leto pa nameni pozornost drugi temi. Letošnja tema projekta je bila »Stop obrekovanju«. Na to temo so otroci iz vrtca in učenci iz šole likovno ustvarjali in se pisno izražali. Najboljše izdelke smo poslali na natečaj. Na natečaju je sodelovalo 183 vrtcev in šol iz cele Slovenije.

Ob zaključku projekta je natečajna komisija razglasila najboljše izdelke v posamezni kategoriji. Sara Botički iz skupine Zvezdice je pod vodstvom mentoric Nataše Stanič Grgij in Mirjane Božič s svojo risbo osvojila drugo mesto v kategoriji vrtci. Skupaj z mentorico in koordinatorico projekta ter ravnateljico Ivano Baškovič je bila povabljena v Hišo Evropske unije na svečano podelitev. Plaketo je Sari podelila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, častna pokroviteljica projekta, ki je s svojim govorom otvorila tudi razstavo izbranih izdelkov.

Med izbranimi izdelki sta poleg Sarine risbe razstavljeni še risba Lea Kranjca iz 3. a razreda ter pesem Karle Ogorevc iz 5. b razreda. Obema iskrene čestitke!

Svečano podelitev sta vodila avtorja projekta Ajda Bezenšek Špetič, strokovna direktorica Izobraževalnega centra Eksena in dr. Nejc Jelen, vodja projekta Mi smo ZA STRPNOST! Podelitev in otvoritev razstave so popestrili s krajšim kulturnim programom.

Besedilo in foto: Tamara Ogorevc, koordinatorica projekta

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

