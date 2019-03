Fašjenk Dobova

20.3.2019 | 12:35

Dobova - V soboto, 9. marca, smo imeli učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova delovno soboto. Naša šola je že tretje leto zapored sodelovala na tradicionalnem pustnem karnevalu »Fašjenk Dobova«.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda smo se skupaj z učitelji ob 12. uri zbrali pred šolo, kjer smo povadili ples. S kostumi, ki smo jih sami izdelali na tehničnem dnevu, smo predstavljali čebele, cvetove, kozarčke medu, čebelarje in panje. Potem smo šli v razrede, da smo pomalicali, se preoblekli in naličili. V kostumih smo še zadnjič povadili za nastop na fašjenkovi povorki. Tako pripravljeni smo se odpravili proti Dobovi, kjer smo se priključili povorki, ki je prihajala iz Loč. Nastopilo je veliko število skupin iz različnih koncev Slovenije in iz tujine. Mi smo bili na vrsti med prvimi. Najprej nas je voditelj programa napovedal, za tem smo odplesali naš »čebelji« ples, na koncu pa so nas gledalci nagradili z bučnim aplavzom. Po nastopu smo se zbrali pri šolskem kombiju, kjer smo dobili malico. Nato pa smo si lahko ogledali še ostale nastopajoče skupine.

Bilo je veselo, polno smeha in prav vsi smo se imeli lepo. Zagotovo bomo na karnevalu tudi naslednje leto.

Urša Nakani, 9. a in Nives Kos Fijolič, 7. b,

foto: Michaela Volčanjšek, 7. b in Tamara Ogorevc,

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Galerija