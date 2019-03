Semiška OŠ na sejmu Altermed v Celju

20.3.2019 | 12:45

Semič, Celje - V petek, 15. marca, se je naša šola v okviru projekta Eko šola predstavila na sejmu Altermed v Celju.

Sejem predstavlja največjo ponudbo naravnih rešitev za zdravo življenje na enem mestu. Naslov letošnje vsebine je Prehrana, gibanje in zdravje.

Stojnica naše šole je obiskovalce sejma privabljala s kulinaričnimi zdravimi dobrotami iz domačih sestavin, ki so jih pripravili učenci kuharskega krožka. Najbolj so jih pritegnile špinačne palačinke in belokranjska pogača. Zelo okusni so se jim zdeli zdravi namazi (tunin, čičerikin in mesno - zelenjavni namaz) na domačem kruhu. Z velikim navdušenjem so posegali po pripravljeni hrani, kot tudi po sadnih napitkih. Obiskovalci so se z veseljem posladkali z zdravimi čokoladnimi piškoti, medenjaki in marmeladnimi žepki ter bili hvaležni za natisnjene recepte. Z zanimanjem so poskusili naše okusne jedi in se na stojnico radi vračali.

Odzivi obiskovalcev so bili pozitivni, saj so na samem razstavnem prostoru potekale sproščene debate, izmenjave mnenj in izkušenj vezane na zdrav način življenja.

Karmen Planinc in Katja Vinarnik,

Eko koordinatorici OŠ Belokranjskega odreda Semič

