Skrivali so se med tovorom ter v podvozju tovornjaka in vlaka

20.3.2019 | 13:05

Foto: PMP Obrežje

Na mejni prehod Obrežje je včeraj okoli 8.30 na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prav tako na vstop v Slovenijo je v popoldanskih urah pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so pri pregledu podvozja tovornega vozila odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim policistom.

Policisti PMP Dobova pa so v večernih urah na podvozju lokomotive vlaka, ki je prevažal avtomobile iz Madžarske v Italijo, našli državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Tujca so prevzeli hrvaški policisti.

Letos prijeli že skrita 102 tujca

Letos so policisti Postaje mejne policije Obrežje pri mejni kontroli obravnavali 32 primerov, v katerih so prijeli 102 tujca, ki so se skriti med tovorom ali na podvozjih tovornih vozil skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Lani pa si v celem letu v 42 primerih odkrili 129 tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli, so sporočili s PU Novo mesto.

V večini primerov v razgovorih s tujci in vozniki policisti ugotavljajo, da se tujci skrijejo v tovorna vozila brez vednosti voznika, največkrat pa, ko voznik na poti na parkirnih prostorih in počivališčih opravljajo počitek. Takrat se skrijejo na podvozje ali pa prerežejo ponjavo ali jeklenico in se skrijejo med tovor.

Policisti mejno kontrolo in pregled tovornih vozil opravijo s pomočjo detektorjev srčnega utripa, CO2 testerjev, merilcev debelin materiala, ogledal, kamere in drugih pripomočkov, kot so lupa, meter, lestev ipd. Še vedno pa velja, da so za učinkovito mejno kontrolo in preprečevanje izmikov mejni kontroli in odkrivanju drugih kaznivih dejanj na mejnih prehodih ključni policisti in policistke z znanjem, izkušnjami in zavzetostjo pri delu.

Ob žago, kosilnico in gorivo

V Trnovcu je med nedeljo in torkom nekdo vlomil v vrtno uto ter odnesel motorno žago, kosilnico na nitko in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

M. Ž

