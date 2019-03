FOTO: Paviljon Čebelji svet v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

20.3.2019 | 15:00

Z leve: mirnopeški župan Andrej Kastelic, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč (Foto: M. Ž.)

Čebelji svet

Brez harmonike v Mirni Peči ne gre.

Čebelarsko društvo Novo mesto, v okviru katerega delujejo tudi mirnopeški čebelarji, so ob paviljnu razstavi še nekaj čebelarskih eksponatov.

Mirna Peč - V Mirni Peči so dopoldne, natanko dva meseca pred obeleževanjem 2. svetovnega dneva čebel, slovesno obeležili postavitev interaktivnega paviljona Čebelji svet v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Dogodka so se med drugim udeležili ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, državna sekretarka na ministrstvu mag. Tanja Strniša, predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč, predsednik novomeških čebelarjev Franc Kobe in domači župan Andrej Kastelic.

Paviljon je oblikovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano da bi ozaveščali javnost o pomembnosti čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano v svetu ter posledično za izboljšanje kakovosti življenja vsakega posameznika. Potem ko je paviljon dve leti gostoval v več državah sveta, stal je že v Bruslju, Berlinu, Istanbulu, Hongkongu in New Yorku, in po obeležitvi 1. svetovnega dneva čebel je lani prešel v last Čebelarske zveze Slovenije, ta pa ga je na podlagi javnega poziva predala v nadaljnjo brezplačno uporabo Čebelarskemu društvu Novo mesto in Občini Mirna Peč.

Domači župan Andrej Kastelic je ob tem dejal, da postavitev paviljona za Mirno Peč pomeni veliko, saj je njegova vsebina tako ali drugače povezana z njihovo občino ter Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. V Mirni Peči imajo tudi znane čebelarje, kot je bil Alojz Kastelic, ki je napisal knjigo Korenine čebelarjenja, tri čebele krasijo občinski grb, neuradna čebelarska himna Čebelar je delo Lojzeta Slaka, ime Čebelice pa so si nadele domače ljudske pevke, je našteval.

Ministrica Pivčeva je med drugim dejala, da je paviljon Čebelji svet res pionirsko delo, z njegovo interaktivno promocijo pomena čebel in ostalih opraševalcev pa je Slovenija še uspešneje zagotavljala podporo držav pri razglasitvi 20. maja, svetovnega dneva čebel. »Verjamem, da bo ta postavitev še dodatno okrepila naša prizadevanja, ki jim morajo poleg simbolične postavitve slediti še konkretna dejanja, s katerimi poskušamo to zavedanje nadgrajevati in povečati zaščito medonosne čebele in ostalih opraševalcev, ki so izjemno pomembni za trajnostni razvoj kmetijstva, pridelavo hrane in večanje samooskrbe v vseh pomenih. Za te ukrepe si skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in vsemi čebelarskimi društvi, ki delujejo, ves čas prizadevamo.«

Dogodek so z nastopili obogatili otroci iz Vrtca Cepetavček, učenci osnovne šole Toneta Pavčka, učenka glasbene šole Marjana Kozine, harmonikarski mojster Sandi Ravbar in člani mirnopeškega društva harmonikarjev.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

