V Kostelu zgorela občinska lopa – silos z žagovino rešili

20.3.2019 | 17:35

Danes dopoldne je zagorel lesen objekt v neposredni bližini občinske stavbe.

Kostel - Danes okoli pol enajste ure je rdeči petelin zobe pokazal v neposredni bližini občinske stavbe v Vasi, v Kostelu. V času, ko so bili vsi uslužbenci, tudi župan Ivan Črnkovič, v svojih pisarnah, na dvorišču pa je stalo veliko parkiranih avtomobilov, so plameni v pičlih nekaj minut pogoltnili leseni objekt, v izmeri 3x5 metrov.

Silos

Nekoč je služil kot drvarnica, zadnja leta pa naj bi ga uporabljali zaposleni za pitje kave in malico, ob slabemu vremenu zagotovo tudi za kajenje. Člani PGD Vas – Fara so se hitro odzvali klicu in z vodo pogasili pogorišče, predvsem pa so ustavili ogenj, da se ne bi čez betonski zid širili na Rauhovo mizarsko delavnico. Gospodar naj bi večkrat celo potožil nad dogajanjem v tem prostoru, pa ni zaleglo, smo izvedeli od našega bralca.

»Žerjavico, ki jo je veter prinesel na silos z žagovino in streho stanovanjske hiše, so gasilci z močjo vodnih curkov pravočasno pogasili, drugače bi lahko eksplodiral in povzročil gorje, » je prepričana soseda, ki je boj gasilcev opazovala skozi okno svoje hiše. Drvarnica je v celoti pogorela, poškodovani naj bi bili osebni avtomobili in občinski avto, ki so bili parkirani v bližini. Vzroke požara preiskuje policija.

Besedilo in foto: M. Glavonjič