Trčila kar tri vozila

20.3.2019 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 17.22 je na cesti izven naselja Potok v občini Straža prišlo do trka treh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, usmerjali promet in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padla pri opravilih v hlevu

Ob 9.31 je v naselju Šedem v občini Krško občanka pri opravilih v hlevu padla in se pri tem poškodovala.. Reševalci NMP Krško so občanko na kraju ustrezno oskrbeli in jo prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto.

Podtalnica zalivala gradbeno jamo

Danes ob 12.39 je na Tovarniški ulici v Krškem podtalnica zalivala gradbeno jamo, v kateri je bil gradbeni delovni stroj. Gasilci PGE Krško so iz jame izčrpali okoli deset kubičnih metrov vode in s tem omogočili umik stroja na varno območje.

L. M.