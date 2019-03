Kaj pa vi pravite o darilu?

21.3.2019 | 12:00

Posavski muzej Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - Danes ob 18. uri bodo v Posavskem muzeju Brežice v prostoru pred Viteško dvorano odprli razstavo Vsak dar ima svoj čar?.

Z razstavo, ki jo je muzej pripravil v sodelovanju z brežiško Fakulteto za turizem in oddelkom za etnologijo in kulturno etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, predstavljajo darila, ki so jih ljudje dobili v dar, ne da bi si jih želeli.

O razstavi bodo govorile njene avtorice študentke Anđela Babić, Stella Cavalleri, Annemarie Culetto, Mirsada Hebilović, Marinela Ilić in Saša Kancler.

M. L.