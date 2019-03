Paketi z internetom in televizijo tudi pri vas

21.3.2019 | 09:45

V krajih na ruralnih območjih Slovenije se še vedno borijo s slabo omrežno pokritostjo ali dostopom do kakovostne internetne povezave. A1, kot prvi v Evropi, končno ponuja rešitev. Z najnaprednejšo tehnologijo prinašajo hiter internet ter digitalno televizijo v kraje, kjer to do sedaj ni bilo mogoče.

Rešitev je A1 Kombo lite!

Uporabniki lahko svoje težave rešijo z novimi paketi A1 Kombo lite. Na voljo sta dva paketa po dostopnih cenah, ki se razlikujeta po obsegu. Oba zagotavljata stabilen internet z visokimi hitrostmi in digitalno televizijo. Zagotavljata možnost preklapljanja med več kot 180 TV programi z brezplačnim časovnim zamikom in brskanje po spletu s hitrostjo do 40/5 Mbps. Že od 36,99 € mesečno.

Najnaprednejša mobilno-fiksna tehnologija.

Uporabnik za delovanje potrebuje zunanjo anteno, ki s pomočjo najsodobnejše tehnologije pretvori mobilni LTE signal v fiksni internet. Za delovanje televizije se na notranji modem priklopi digitalni sprejemnik in nato še HDMI kabel, ki se ga poveže s televizorjem. Ob vezavi uporabnik prejme brezplačno montažo v vrednosti 250 €.

A1 širi doseg po Sloveniji.

Storitev je že vzpostavljena v številnih občinah s slabšo pokritostjo, do konca leta 2019 pa želijo A1 Kombo lite razširiti po skoraj vsej Sloveniji. Če so paketi na voljo tudi v vašem kraju, lahko preverite na spletni strani A1.si, na prodajnih mestih A1 ali na telefonski številki 040 40 40 45.

Oglasno sporočilo