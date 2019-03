Z avtom v drog javne razsvetljave

21.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.04 uri je na regionalni cesti na Velikem Kamnu, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drog javne razsvetljave in se prevrnilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili vozišče. Reševalci NMP Krško so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorela trava

Ob 19.16 je v Kočevju ob jezeru gorela trava. Požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

In že sršeni

Ob 14.35 so v naselju Sela pri Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s poslovnega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER, TP KLOŠTER 2, TP SILOS GRADAC, TP CIGLANCA GRADAC, TP CENTER GRADAC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9.00 in 14.00 na območju TP HRASTOVICA izvod HRASTOVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Male Malence med 8. in 9.30 uro, na območju TP Podbočje ribnik med 10.30 in 12.30 uro, na območju TP Jelše vas med 13. in 14. uro, na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Drenovec, izvod Hiše nad TP med 8.30 in 12. uro, na območju TP Janeževe gorice med 11. in 13. uro, na območju TP Bračna vas med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Miški vrh med 8.30 in 11. uro, na območju TP Čanje med 11.30 in 14.30 uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mrzlak 1, Mrzlak 2, Čela, Ključice in Arnova sela med 8.45 in 14.45 uro, na območju TP Cerklje center med 14. in 14.25 uro ter med 16.15 in 16.45 uro in na območjuTP Črešnjice, TO Cerklje – letališče, TO Cerklje – kuhinja in TO Cerklje - stolp med 14.45 in 16.45 uro.

M. K.