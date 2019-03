Peticija za dostop do Klevevškega bazena

21.3.2019 | 12:30

Vsi bi radi ohranili dostop do klevevškega bisera, znanega izvira termalne vode, kamor se mnogi pridejo kopat tako poleti kot pozimi, saj je temperatura vode med 21 in 25 stopinjami Celzija.

Del brežine v Klevevžu, ki je predmet prodaje.

Šmarješke Toplice - Te dni v šmarješki dolini vre zaradi novice, da se je občina odpovedala predkupni pravici za nakup dveh zemljišč in hiše v Klevevžu, zaradi česar mnoge krajane in tudi druge ljubitelje klevevškega bisera, priljubljene izletniške in turistične točke, skrbi, da bo lahko onemogočen dostop do Klevevškega bazena.

Zemljišča, ki so v naravi brežina, so v lasti novomeške KZ Krka, zainteresirani kupec naj bi bila Kmetija Karlovček, ki že ima v pretežni lasti nekdanjo klevevško posest in graščino.

Občina pod novim vodstvom Marjana Hribarja ima očitno drugačne poglede na pomen teh parcel kot prejšnja županja Bernardka Krnc in tako je nov občinski svet pred dnevi na dopisni seji s tesno večino (6 proti 5) sprejel sklep, da se občina odpoveduje predkupni pravici za nakup omenjenih parcel, kar je lani oktobra izglasoval takratni občinski svet. Zanimivo je, da so mnenje zdaj spremenili trije takratni in sedanji občinski svetniki.

Peticija, da občina odkupi zemljišča

Branko Zoran in Aleksander Pavlič

Kot je povedal svetnik Branko Zoran, ki se že leta zavzema za razvoj Klevevža, je odločen, da mora občina odkupiti ta zemljišča, to idejo pa podpira tudi veliko krajanov, ki od nedelje, ko so se v Klevevžu zbrali na t.i. nedeljskem klepetu, s peticijo za to tudi zbirajo podpise. »Želimo si, da ostane dostop do Klevevža dostopen vsem. Če se bo dane parcele prodalo privatnemu lastniku, namesto, da jih kupi občina, nam nihče ne more zagotoviti, da bomo lahko še naprej uživali v tej naravni dediščini. Nam je mar, pa vam? Če se strinjate, vas prosimo, da podpišete peticijo in s tem pokažete podpori Klevevžu,« pravijo pobudniki peticije.

Vrednost zemljišč je 98 tisoč. »Morda ni toliko vredno, ampak izgubiti nimamo kaj, saj lahko za ta denar še vedno prodamo. Ne vem, zakaj ima tak interes zgornji lastnik, da to odkupi,« pravi Zoran, ki je poleg svetnika Aleksandra Pavliča pobudnik omenjene peticije.

Občane moti zlasti naglica pri sprejemanju odločitev ter da so tako pomembno zadevo sprejemali kar preko dopisne seje, brez debate in vprašanj. Želijo, da bi župan sklical zbor občanov, na katerem pričakujejo pojasnila kmetije Karlovček, kaj želi v Klevevžu narediti.

Občina ŠT: bojazni so odveč, dostop do izvira ostaja

Marjan Hribar

Župan Marjan Hribar meni, da so strahovi občanov, da bi utegnil biti moten dostop do naravnega termalnega izvira, povsem odveč, saj ostajata lastništvo tako naravnega termalnega izvira kot tudi dostopne poti povsem nespremenjeni.

»Območje Klevevža, predvsem območje ob naravnem termalnem izviru, je velika naravna vrednota. Kot takšno jo Občina Šmarješke Toplice ves čas ohranja in jo bo tudi v prihodnje. Vsa zemljišča ob izviru in sam izvir so v državni lasti in se ne prodajajo, kot se to izpostavlja v javnosti. Na občini imamo mnenje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki dodatno potrjuje trditev, da Občina Šmarješke Toplice ni lastnica nobenega od zemljišč, ki so v neposredni bližini naravnega termalnega izvira, zato jih niti občina niti župan nikakor ne more prodajati,« pojasnjuje.

Na občini še pravijo, da se prodajajo zgolj zemljišča na parcelnih številkah 2591/5, 2591/7, *500, k.o. Zbure, »ki jih je od dosedanjega lastnika KZ Krka z.o.o kupil Andraž Rumpret, sicer lastnik celotnega kmetijskega posestva Klevevž. Ta zemljišča v ničemer ne določajo dostopa do naravnega termalnega izvira. Občina teh zemljišč do sedaj ni potrebovala, zato bi bila uveljavitev predkupne pravice neutemeljena, občina pa z nakupom ne bi ničesar pridobila.«

Kaj pravita direktor KZ Krka z.o.o. Anton Prus, ki pove, da do prodaje še ni prišlo, ter potencialni kupec Kmetija Karlovček, pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

