Krka na krilih Đape in Fifolta do zmage v gosteh

21.3.2019 | 07:55

Dalibor Đapa je sinoči dosegel 16 točk, prav toliko jih je dal tudi Žiga Fifolt. (Foto: I. V., arhiv DL)

Domžale, Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 2. kola Lige Nova KBM za prvaka v gosteh z 84:76 premagali Helios Suns in tako v svoji tretji tekmi prišli do druge zmage. Novomeščani, ki so bili boljši predvsem v skoku, so praktično vodili ves čas tekme, slabe trenutke so imeli le na začetku druge četrtine, ko so za kratek čas prepustili vodstvo gostiteljem.

Krkaši so tekmo začeli z vodstvom 7:2, po prvi četrtini je njihova prednost znašala že deset točk, toda na začetku druge so zašli v manjšo krizo. Domači so z delnim izidom 15:2 prešli v vodstvo, s trojko Miroslava Pašajlića so v 16. minuti povedli s 34:31. Toda Krka je hitro vrnila udarec, do konca polčasa tekmecem ni več dopustila točke, sama pa jih dosegla 12. Na začetku drugega dela je nato dosegla še šest zaporednih točk, nato pa visoko prednost držala vse do zadnje minute, ko so domači z 11 točkami v seriji le nekoliko kozmetično popravili izid, so dogajanje na parketu povzeli na Košarkarski zvezi Slovenije.

Pri Novomeščanih sta bila s 16 točkami najučinkovitejša Dalibor Đapa in Žiga Fifolt, pri Domžalčanih pa je Blaž Mahkovic dosegel 18, Pašajlić pa 16 točk.

»Vedeli smo, da bo tekma težka, Helios je doma vedno neugoden nasprotnik. Zadovoljen sem, da smo se uspeli spočiti in zbrati po zadnji tekmi regionalne lige. Mislim, da smo oboji odigrali super tekmo, v kateri so lahko uživali tudi gledalci,«je o tekmi povedal novomeški trener Simon Petrov.

Krka bo v četrtem krogu v soboto gostovala v Rogaški Slatini.

* Športna dvorana Domžale, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Rener (Koper), Pohleven (Maribor).

* Helios Suns: Pašajlić 16 (6:7), Gajić 11 (4:4), Klavžar 7 (1:1), Fon 3 (3:4), Oman 5, Tratnik 9 (1:2), Močnik 2, Mahkovic 18 (3:4), Besedić 5 (3:3).

* Krka: Marinelli 5, Škedelj 9, Osolnik 7 (2:2), Bratož 7, Stipaničev 4, Cinac 9, Đapa 16 (2:2), Fifolt 16 (4:4), Jošilo 3, Lapornik 8 (3:4).

* Prosti meti: Helios Suns 21:25, Krka 11:12.

* Met za tri točke: Helios Suns 7:20 (Mahkovic 3, Paljić 2, Gajić, Oman), Krka 9:25 (Đapa 2, Marinelli, Škedelj, Osolnik, Bratož, Cinac, Jošilo, Lapornik).

* Osebne napake: Helios Suns 17, Krka 27.

* Pet osebnih: Stipaničev (40.).

M. Ž.