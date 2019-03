Mitroviću skoraj 10 let zapora

21.3.2019 | 08:30

Štefan Mitrović

V sicer mirnem lokalu Klanček v Črmošnjicah pri Stopičah so lani poleti pele pesti.

Novo mesto - Na okrožnem sodišču v Novem mestu se je včeraj končalo sojenje Štefanu Mitroviću z Verduna pri Stopičah. Sodnica Mojca Hode je razsodila, da je 57-letnik kriv povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Kot je bilo že zapisano, je lani avgusta v lokalu Klanček v Črmošnjicah pri Stopičah najmanj trikrat močno udaril v obraz Marka Potočarja in mu polomil več kosti. Sodnica ga je obsodila na enotno kazen devet let in 10 mesecev zapora.

S povzročitvijo posebno hude telesne poškodbe si je zaslužil šest let zapora, preostanek pa si je pridobil s preklicem pogojnega odpusta. Namreč, Mitrovič je na Dobu prestajal 20-letno zaporno kazen zaradi umora ter poskusa umora in so ga avgusta 2015, štiri leta pred iztekom celotne kazni, pogojno odpustili na prostost. Potočarja, ki zahteva odškodnino, je sodnica napotila na pravdo.

Sodba še ni pravnomočna, tako obtoženec kot tožilstvo imata možnost pritožbe. Glede na to, da sodba odstopa od predloga enega in drugega, je prav mogoče, da se bosta obe strani pritožili.

Tožilec Igor Vertuš je zahteval štiri leta daljšo kazen, kot je bila na koncu razglašena, Mitrović in njegova zagovornica Tadeja Žibred pa sta predlagala oprostilno sodbo, saj naj bi se obtoženec tistega dne v gostilni le branil.

Tekst in foto: Janja Ambrožič